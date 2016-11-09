валюта
СпецтемаДосрочное голосование в США: известен победитель

У МЗС РФ відреагували на нові санкції з боку ЄС

У МЗС РФ відреагували на нові санкції з боку ЄС
У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації різко розкритикували рішення Європейського союзу запровадити нові санкції проти Росії. У МЗС РФ пригрозили вжити відповідні заходи. Про це йдеться у офіційному повідомленні прес-центру зовнішньополітичного відомства Росії, опублікованому на офіційному веб-сайті відомства, передає replyua.net.

«У Кремлі відомо, що Рада Європейського союзу прийняла рішення щодо введення нових санкцій проти фізичних осіб-громадян РФ від 8-го листопада поточного року. До санаційного увійшли 6 депутатів Держдуми 8-го скликання від отриманих голосів в Криму та Севастополі», - зазначається у інформаційному листі.

Також у повідомленні наголосили, що такі дії МЗС РФ сприймає як тиск на свободу слова та демократичний лад в даних регіонах. В той самий час російські дипломати зауважили, що такі дії з боку Євросоюзу не будуть сприяти відновленню відносин між Російською Федерацією та ЄС. Як зауважили в повідомленні МЗС, Росія не буде закривати очі на ці дії і вживати відповідні заходи. «Це не демократично і це ніяким чином не буде сприяти відновленню відносин ЄС з Росією, як цього прагне Європарламент», - підкреслили в Москві.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Досрочное голосование в США: известен победитель
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
09 ноя 2016
21167

Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев

Сегодня в Соединенных Штатах полностью повторяется ситуация 2000 года, когда за кресло президента соперничали Альберт Гор и Джордж Буш-младший, передает replyua.net. Согласно последним данным,


Свежие новости

Пономарь объяснил, почему проиграла Клинтон

Из-за победы Трампа МИД Германии инициировал чрезвычайную встречу

Портников: поцелуя Трампа с Путиным не будет

Хто голосував за республіканця?

Портников: Поцелуй Трампа с Путиным невозможен

У МЗС РФ відреагували на нові санкції з боку ЄС

Тепер на плечах Трампа не лише США

Українська сторона вимагає від ОРДЛО розповісти все про полонених

Як насправді Трамп ставиться до України

Аваков в экстренном порядке удалил пост о Трампе

Олланд неоднозначно отреагировал на победу Трампа

Трамп стал четвертым президентом США, за которого не проголосовали избиратели

Журналистка объяснила, как Трампу удалось победить на выборах

В Закарпатье предупредили о резком повышении уровня воды в реках

Кремль плекає надії, що Трамп скасує санкції проти Росії

Министр из Германии: мир сойдет с ума после этих выборов

МЗС назвало ключові аспекти успішних стосунків США та України

Новому президенту США придется решать сложные задачи – Solomon Mann

Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев

Той, хто отримує субсидію, борги платити не буде - Гройсман

 Новости за день