У МЗС РФ відреагували на нові санкції з боку ЄС



У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації різко розкритикували рішення Європейського союзу запровадити нові санкції проти Росії. У МЗС РФ пригрозили вжити відповідні заходи. Про це йдеться у офіційному повідомленні прес-центру зовнішньополітичного відомства Росії, опублікованому на офіційному веб-сайті відомства,



«У Кремлі відомо, що Рада Європейського союзу прийняла рішення щодо введення нових санкцій проти фізичних осіб-громадян РФ від 8-го листопада поточного року. До санаційного увійшли 6 депутатів Держдуми 8-го скликання від отриманих голосів в Криму та Севастополі», - зазначається у інформаційному листі.



Також у повідомленні наголосили, що такі дії МЗС РФ сприймає як тиск на свободу слова та демократичний лад в даних регіонах. В той самий час російські дипломати зауважили, що такі дії з боку Євросоюзу не будуть сприяти відновленню відносин між Російською Федерацією та ЄС. Як зауважили в повідомленні МЗС, Росія не буде закривати очі на ці дії і вживати відповідні заходи. «Це не демократично і це ніяким чином не буде сприяти відновленню відносин ЄС з Росією, як цього прагне Європарламент», - підкреслили в Москві.

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Горячая тема: Досрочное голосование в США: известен победитель У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації різко розкритикували рішення Європейського союзу запровадити нові санкції проти Росії. У МЗС РФ пригрозили вжити відповідні заходи. Про це йдеться у офіційному повідомленні прес-центру зовнішньополітичного відомства Росії, опублікованому на офіційному веб-сайті відомства, передає replyua.net «У Кремлі відомо, що Рада Європейського союзу прийняла рішення щодо введення нових санкцій проти фізичних осіб-громадян РФ від 8-го листопада поточного року. До санаційного увійшли 6 депутатів Держдуми 8-го скликання від отриманих голосів в Криму та Севастополі», - зазначається у інформаційному листі.Також у повідомленні наголосили, що такі дії МЗС РФ сприймає як тиск на свободу слова та демократичний лад в даних регіонах. В той самий час російські дипломати зауважили, що такі дії з боку Євросоюзу не будуть сприяти відновленню відносин між Російською Федерацією та ЄС. Як зауважили в повідомленні МЗС, Росія не буде закривати очі на ці дії і вживати відповідні заходи. «Це не демократично і це ніяким чином не буде сприяти відновленню відносин ЄС з Росією, як цього прагне Європарламент», - підкреслили в Москві.