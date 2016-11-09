Тепер на плечах Трампа не лише США



Американські громадяни зробили свій вибір. Перемога Дональда Трампа на виборах президента



Він привітав Республіканську партію та безпосередньо самого Трампа з перемогою на президентських виборах, зазначивши, що це важлива подія в житті не лише США, а й усього світу. В той самий час Шульц відзначив, що тепер пере новообраним президентом стоїть найважливіше завдання – об’єднання розділеної держави. Також, за його словами, Трампу тепер доведеться відповідати за ситуація від Іраку до Сирії, від Лівії і до самої України. «Всі ці відповідальні дії вимагають від нового президента Сполучених Штатів Америки високого рівня відповідальності, стриманості та цілеспрямованості», - зазначив глава Європарламенту.



Водночас він наголосив, що Сполучені Штати завжди відігравали ключову роль у світовій єдності, Америка завжди була взірцем демократії для всіх країн. «Тепер це завдання лежить на плечах Дональда Трампа. Найголовніше для нас – надійні стосунки США-ЄС на наступні 4 роки», - підкреслив Шульц.

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Горячая тема: Досрочное голосование в США: известен победитель Американські громадяни зробили свій вибір. Перемога Дональда Трампа на виборах президента США безсумнівна. Нам потрібно поважати це рішення. Такими словами прокоментував керівник Європарламенту Мартін Шульц сьогоднішній події в Сполучених Штатах, передає replyua.net Він привітав Республіканську партію та безпосередньо самого Трампа з перемогою на президентських виборах, зазначивши, що це важлива подія в житті не лише США, а й усього світу. В той самий час Шульц відзначив, що тепер пере новообраним президентом стоїть найважливіше завдання – об’єднання розділеної держави. Також, за його словами, Трампу тепер доведеться відповідати за ситуація від Іраку до Сирії, від Лівії і до самої України. «Всі ці відповідальні дії вимагають від нового президента Сполучених Штатів Америки високого рівня відповідальності, стриманості та цілеспрямованості», - зазначив глава Європарламенту.Водночас він наголосив, що Сполучені Штати завжди відігравали ключову роль у світовій єдності, Америка завжди була взірцем демократії для всіх країн. «Тепер це завдання лежить на плечах Дональда Трампа. Найголовніше для нас – надійні стосунки США-ЄС на наступні 4 роки», - підкреслив Шульц.