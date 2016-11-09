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Тепер на плечах Трампа не лише США

Тепер на плечах Трампа не лише США
Американські громадяни зробили свій вибір. Перемога Дональда Трампа на виборах президента США безсумнівна. Нам потрібно поважати це рішення. Такими словами прокоментував керівник Європарламенту Мартін Шульц сьогоднішній події в Сполучених Штатах, передає replyua.net.

Він привітав Республіканську партію та безпосередньо самого Трампа з перемогою на президентських виборах, зазначивши, що це важлива подія в житті не лише США, а й усього світу. В той самий час Шульц відзначив, що тепер пере новообраним президентом стоїть найважливіше завдання – об’єднання розділеної держави. Також, за його словами, Трампу тепер доведеться відповідати за ситуація від Іраку до Сирії, від Лівії і до самої України. «Всі ці відповідальні дії вимагають від нового президента Сполучених Штатів Америки високого рівня відповідальності, стриманості та цілеспрямованості», - зазначив глава Європарламенту.

Водночас він наголосив, що Сполучені Штати завжди відігравали ключову роль у світовій єдності, Америка завжди була взірцем демократії для всіх країн. «Тепер це завдання лежить на плечах Дональда Трампа. Найголовніше для нас – надійні стосунки США-ЄС на наступні 4 роки», - підкреслив Шульц.
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