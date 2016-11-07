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Екс-генсек НАТО побоюється, що безумства Росії – надовго

Екс-генсек НАТО побоюється, що безумства Росії – надовго
Колишній Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фоґ Расмуссен у своєму інтерв’ю для видання «Радіо Свобода» дав коментарі стану двосторонніх стосунків Росія-НАТО, - про це інформує replyua.net.

Так, екс-генсек висловив глибоке занепокоєння тим станом конфронтації, в якому нині перебувають члени Альянсу та Російська Федерація. На думку Расмуссена, остання, ймовірно, й досі доволі болісно переживає згадки про дев’яності роки минулого століття – цей період сприймається у Москві як часи принижень. Відтак, росіяни мають намір реабілітуватись і повернути свій вплив на території пострадянського простору. Це значить, що провокативна поведінка Росії триватиме до того часу, поки їй це дозволятиме економічне становище і саме НАТО. Екс-генсек зауважив, що рішення Альянсу про розміщення додаткового контингенту на території держав, що мають спільні з Росією кордони, призведе тільки до загострення протистояння. Тим не менш, у довгостроковій перспективі це дозволить втихомирити агресора.

Нагадаємо, нещодавно країни НАТО домовились про розміщення на території Литви, Польщі, Естонії та Латвії багатонаціональних батальйонів та сил швидкого реагування для захисту від потенційної агресії Російської Федерації.

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