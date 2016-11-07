Кремль заперечує причетність до підготовки терактів у Чорногорії

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Представники російської влади заперечують будь-який зв’язок із терористами, які готували замах на прем’єр-міністра Чорногорії, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Радіо Свобода».Так, сьогодні, сьомого листопада 2017 року, речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Песков дав коментарі з приводу недавніх подій у Чорногорії. За словами прес-секретаря, Кремль категорично заперечує будь-яку причетність до незаконної діяльності на території Чорногорії. Крім того, Песков зауважив, що чорногорська сторона не надсилала жодних запитів чи заяв з приводу початку розслідування, витребування доказів чи іншої інформації тощо.Нагадаємо, на минулому тижні в Чорногорії було затримано групу осіб, які планували низку терактів, у тому числі – замах на чинного очільника уряду. Всі ці дії мали бути здійснені з метою повалення законно обраної прозахідної влади і створення нового уряду на основі проросійських опозиційних сил. Вчора прокурор Чорногорії оприлюднив попередні результати розслідування. За його словами, теракти готували російські націоналісти, які проходили підготовку на території трьох держав – Російської Федерації, Сербії та власне Чорногорії. Тим не менш, офіційних обвинувачень на адресу російського уряду чорногорці не висувають.