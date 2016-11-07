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Механізм призупинення, який блокує "безвіз" для України, розглянуть не скоро

Механізм призупинення, який блокує "безвіз" для України, розглянуть не скоро
На цьому тижні рішення Ради Європи щодо механізму призупинення візового режиму не очікується. Варто наголосити, що саме призупинення даного режиму являється ключовим елементом у розмороженні процесу стосовно отримання громадян України безвізового режиму з Євросоюзом. Про це у понеділок, 7-го листопада, на своєму Твіттер-акаунті пише кореспондент «Радіо Свобода» із Брюсселя Рікардо Йозвяк, передає replyua.net.

«На даний момент стало відомо, що на цьому тижні Європарламент та Рада Європейського союзу проведе обговорення лише технічних аспектів стосовно механізму призупинення. Конкретне рішення прийматися не буде», - зазначив він. Мова йде про переговори в тристоронньому порядку, на яких установи Євросоюзу мають прийняти конкретне рішення щодо нового механізму. І тільки після цього пропозиція буде передана на опрацювання до Ради Європи та Європарламенту.

Як відомо, до того моменту, як буде прийнято рішення по механізму призупинення візового режиму, питання скасування віз для українських громадян розглядатися не буде. Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що рішення щодо безвізового режиму для України мають прийняти до кінця поточного місяця.

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