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Папа Римский провел мессу для заключенных

Папа Римский провел мессу для заключенных
Associated Press сообщает, что Папа Римский Франциск сегодня провел специальную праздничную мессу для заключенных в Базилике Святого Петра. Понтифик заявил, что «все люди совершают ошибки», призвав осужденных за совершение преступлений никогда не терять надежны на Божью милость– об этом передает replyua.net.

Позже Папа Римский призвал политических лидеров по всему миру к уважению прав и достоинства заключенных, а также предоставлении им амнистии – в случаях, когда это возможно. Одетый в зеленые одежды и белую тиару, понтифик стоял перед более чем 1000 заключенных и членов их семей из 12 стран мира, также священнослужителями, работающими в пенитенциарных учреждениях и волонтерами. Пресс-служба Ватикана сообщает, что эта месса является часть плана мероприятий, которые проводятся в рамках Года Милосердия, который подходит к концу в текущем месяце.

Франциск заявил: «Сегодня мы отмечаем юбилей милосердия для нас и с вами, а также наших братьев и сестер, заключенных в тюрьму». По его словам, нарушение закона всегда предусматривает расплату, но надежда никогда не должна угасать.

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