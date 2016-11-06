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В Финляндии поняли, как к ним придет «русский мир»

В Финляндии поняли, как к ним придет «русский мир»
Финское издание «Iltalehti.fi» пишет, что властям Финляндии потребовались десять лет для того, чтобы понять чем им грозит скупка земли и недвижимости, проводимая россиянами, а также рост лиц, имеющих и российское, и финское гражданство – об этом сообщает replyua.net.

Издание сообщает, что власти Финляндии всерьез обеспокоены поведением русских в их стране – десять лет государство не хотело замечать сделки с недвижимостью, и сегодня, вдруг оказалось, что почти вся недвижимость вдоль финской автодороги №6 принадлежит гражданам России и при этом не используется для ведения бизнеса. Этот факт показался бы безобидным еще в 2000-е, но сейчас надо внимательно посмотреть на карту мира, чтобы понять, к чему это привело.

«Iltalehti.fi» сообщает: «Крым связан с Россией через территорию Украины. Калининград находится в непосредственной близостью с Польшей и Литвой. Трудно не заметить, что на краю Финского залива, вблизи границы с Эстонией, находится Санкт-Петербург, важнейший город РФ. Учитывая, что Эстония, Польша и Литва являются членами НАТО, то обеспечить «быстрый доступ» к своей «северной столице» Россия может только через территорию Финляндии». Издание сообщает, что усиление позиций НАТО в Балтии привлекает внимание Кремля, а это значит, что очень вероятно, что «вежливые люди» скоро появятся на островах архипелага Турку и Аландских островах.

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