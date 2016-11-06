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Полиция Лондона арестовала 50 поклонников всемирно известной хакерской организации

Полиция Лондона арестовала 50 поклонников всемирно известной хакерской организации
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, власти Великобритании сегодня заявили об аресте 50 человек, принимавших участие в демонстрации, организованной хакерской группой Anonymous.

В акции приняли участие сотни протестующих, на многих из которых были маски. Мероприятие началось на Трафальгарской площади, затем протестующие прошли маршем к зданию парламента. Демонстранты скандировали «Чьи улицы? Наши улицы» и «Одно из решений – революция». Проведение мероприятия проходило под пристальным вниманием полиции. Полиция задержала отдельных участников демонстрации, однако эти аресты не связаны с акцией протеста.

По словам представителя правоохранительных органов, некоторые члены сообщества Anonymous ведут преступную деятельность. Они заявили об аресте 14 лиц за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 11 – за сопротивление законным требованиям полиции. Один из демонстрантов был арестован за нанесение ущерба имуществу. Подобные демонстрации, связанные с Anonymous должны были проходить сегодня в других городах по всему миру.

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