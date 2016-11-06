Полиция Лондона арестовала 50 поклонников всемирно известной хакерской организации

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, власти Великобритании сегодня заявили об аресте 50 человек, принимавших участие в демонстрации, организованной хакерской группой Anonymous.
В акции приняли участие сотни протестующих, на многих из которых были маски. Мероприятие началось на Трафальгарской площади, затем протестующие прошли маршем к зданию парламента. Демонстранты скандировали «Чьи улицы? Наши улицы» и «Одно из решений – революция». Проведение мероприятия проходило под пристальным вниманием полиции. Полиция задержала отдельных участников демонстрации, однако эти аресты не связаны с акцией протеста.
По словам представителя правоохранительных органов, некоторые члены сообщества Anonymous ведут преступную деятельность. Они заявили об аресте 14 лиц за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 11 – за сопротивление законным требованиям полиции. Один из демонстрантов был арестован за нанесение ущерба имуществу. Подобные демонстрации, связанные с Anonymous должны были проходить сегодня в других городах по всему миру.
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