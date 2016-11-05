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В Румынии произошло крупнейшее ДТП – десятки пострадавших

В Румынии произошло крупнейшее ДТП – десятки пострадавших
Сегодня на Румынию обрушилась непогода – из-за сильнейшего тумана на одной из трасс столкнулись сразу 27 автомобилей, информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ.

Страшное ДТП произошло примерно в 60 километрах от города Констанца, на оживленной трассе. В результате аварии погибли четыре человека, десятки людей пострадали. По словам Овидиу Тетенару, пресс-секретаря Инспекториата по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло на Солнечной магистрали, и травмы получили около 60 человек, еще, как минимум, четверо граждан погибли. Это только предварительные данные, и окончательная информация будет обнародована после того, как спасатели завершат операцию по спасению людей. На место трагедии выехали около ста спасателей, но работы усложняются из-за плохих погодных условий – туман настолько сильный, что ничего не видно буквально на расстоянии двух метров.

В полиции уже заявили, что ДТП произошло не только из-за сложных погодных условий – автомобилисты не соблюдали скоростной режим, и авария произошла на очень большой скорости. Всех пострадавших уже доставили в ближайшую больницу.

В Румынии произошло крупнейшее ДТП – десятки пострадавших
В Румынии произошло крупнейшее ДТП – десятки пострадавших

Горячая тема: Німецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві
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