валюта
СпецтемаКінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі

Суд в Туреччині арештував представників опозиційної газети

Суд в Туреччині арештував представників опозиційної газети
Як відомо, правоохоронні органи в Туреччині кілька днів тому назад затримали 13 представників опозиційної газети Cumhuriyet. Тепер стало відомо, що головного редактора агентства Мурата Сабунчу та ще вісьмох працівників стамбульський суд посадив під варту. Про це сьогодні, 5-го листопада, розповідає турецьке державне видання Anadolu, передає replyua.net.

Як повідомлялося, 31-го жовтня кількох журналістів опозиційного видання Cumhuriyet затримали через підозру у причетності до спроби державного перевороту, який стався в Туреччині минулого літа. Четверо з затриманих вийшли під заставу та отримали заборону на виїзд за кордон. Працівників опозиційної газети крім причетності до руху Фетуллаха Гюлена, якого уряд Туреччини вважає організатором державного перевороту, звинувачують ще й в участі «Курдської робітничої партії», яку турецька влада вважає терористичною організацією.

Дев’ять працівників опозиційної газети будуть залишатися під вартою в слідчому ізоляторі до початку судового процесу. Цікаво згадати, що колишній головний редактор видання Cumhuriyet Джан Дюндар був засуджений до шести років в’язниці через оприлюднення секретних матеріалів, які стосуються діяльності Анкари в Сирії.

Горячая тема: Німецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
04 ноя 2016
15089

Німецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві

Оглядачі німецького видання Tageszeitung прокоментували встановлення у російській столиці пам’ятника Київському князю Володимиру Великому, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали

04 ноя 2016
9605

З’явилось фото із трюму скандального «Адмірала Кузнецова» - блогер

У мережі нарешті з’явились фото, на який зображено трюм (ангар) відомого на весь світ єдиного російського авіаносця «Адмірал Кузнецов». Блогер Олександр Коваленко не зміг залишитись осторонь такої


Свежие новости

В России посмеялись над хакерской атакой на Кремль

Власти Голландии заявили о строительстве дорог из мусора и пластика

Батьки школярів у Іспанії протестують проти обсягів домашніх завдань

Новый рейтинг Трампа и Клинтон от Fox News

Новини з зони АТО за минулу добу (4.11.16)

Розенко пояснил, когда жители оккупированных территорий получат свои пенсии

НАБУ активно займається перевіркою чиновників по їх деклараціям

Тайганское водохранилище в Крыму погибло, и его не удастся восстановить

Бельйо не торопится подписывать контракт на поединок с Усиком

Близький до Януковича підприємець каже, що його підставили

Квартиры в Киеве снова начали дешеветь

Кох: Россия и Украина на примере Англии и США

Суд в Туреччині арештував представників опозиційної газети

Ситник розповів, як депутати "стукають" один на одного

Чому Путін програє Україні?

Кабмин изменил правила для компаний, предлагающих работу за границей

"Сховище зброї"під Києвом - товари звичайного магазину

Кириллова: новые подробности из жизни истеричной прокурорши

В день виборів у США можливі теракти

Германия снова предоставила Украине финансовую помощь

 Новости за день