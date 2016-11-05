Суд в Туреччині арештував представників опозиційної газети

Як відомо, правоохоронні органи в Туреччині кілька днів тому назад затримали 13 представників опозиційної газети Cumhuriyet. Тепер стало відомо, що головного редактора агентства Мурата Сабунчу та ще вісьмох працівників стамбульський суд посадив під варту. Про це сьогодні, 5-го листопада, розповідає турецьке державне видання Anadolu, передає replyua.net.
Як повідомлялося, 31-го жовтня кількох журналістів опозиційного видання Cumhuriyet затримали через підозру у причетності до спроби державного перевороту, який стався в Туреччині минулого літа. Четверо з затриманих вийшли під заставу та отримали заборону на виїзд за кордон. Працівників опозиційної газети крім причетності до руху Фетуллаха Гюлена, якого уряд Туреччини вважає організатором державного перевороту, звинувачують ще й в участі «Курдської робітничої партії», яку турецька влада вважає терористичною організацією.
Дев’ять працівників опозиційної газети будуть залишатися під вартою в слідчому ізоляторі до початку судового процесу. Цікаво згадати, що колишній головний редактор видання Cumhuriyet Джан Дюндар був засуджений до шести років в’язниці через оприлюднення секретних матеріалів, які стосуються діяльності Анкари в Сирії.
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