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Запізніле прозріння: президент Болгарії визнав, що Росія хоче розколоти Європу

Запізніле прозріння: президент Болгарії визнав, що Росія хоче розколоти Європу
Президент Болгарії Росен Асенов Плевнеліев в своєму підсумковому інтерв’ю для агентства ВВС (строк його повноважень добігає кінця у наступному місяці) розповів, які інструменти використовує Російська Федерація аби досягти своєї стратегічної мети, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Цензор.нет».

Так, Плевнеліев нагадує, що вибори у його державі відбудуться вже наступної неділі, шостого листопада. За тиждень до цього сервери Центрвиборчкому зазнали хакерських атак. На думку президента – це інструмент дестабілізації, який використовує Росія для того, аби посіяти сумніви у результатах майбутніх виборів. При цьому варто пам’ятати, що такі ж прийоми застосовувались російськими хакерами під час атак на поштовий сервер демократичної партії Сполучених штатів, при проникненнях в урядові системи ФРН, спробах припинити роботу серверів НАТО тощо.

Відтак Плевнеліев наголошує, що його держава вжила необхідних засобів захисту від російських зловмисників: у деяких регіонах держави будуть використовуватись електронні машини для голосування, проте вони не будуть підключатись до інтернету. Це надасть виборцям певності. До того ж, болгарський президент зауважив, що основною метою РФ є не введення танків на вулиці європейських міст, а поділ Європи. Саме тому зараз європейці мають консолідуватись аби дати відсіч агресивній політиці Кремля.

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