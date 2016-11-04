Великобритания не может выйти из ЕС без решения парламента, - Высокий суд

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Верховный суд Великобритании сегодня огласил свое решение в отношении необходимости утверждения парламентом Brexit. По его мнению, для начала процесса выхода Великобритании из ЕС необходимо одобрение этого шага законодательным органом страны.
Правительство Великобритании заявило, что обжалует решение Высокого суда в Верховном суде, который начнет рассмотрение дела в следующем месяце. Тереза Мэй, комментируя позицию Высокого суда в отношении Brexit, заявила, что она по-прежнему намерена начать переговоры об условиях выхода страны из ЕС к концу марта 2017 года, добавив, что у «нее нет никаких планов сорвать этот процесс или выбиться из графика».
Тем не менее, финансовый рынок уже отреагировал на решение Высокого суда. Британский фунт стерлингов, который резко упал в цене после оглашения результатов референдума по Brexit в июле текущего года, после оглашения решения тут же поднялся. Многие инвесторы высказали мнение, что парламент немного осадит политику правительства, нацеленного на «жесткий Brexit» - сценарий, по которому Великобритания намерена остаться в едином рынке, отказавшись от обязательств по обеспечению свободы передвижения.
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