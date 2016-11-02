Меркель звинуватила російських союзників у злочинах проти людяності

Очільниця федерального уряду Німеччини Ангела Меркель висунула звинувачення сирійським урядовим військам, засудивши методи їх діяльності, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Радіо Свобода».
Так, на думку федерального канцлера, існують дозволені і недозволені методи ведення війни. У війні з опозицією війська, підконтрольні президенту Сирії Башару аль-Асаду, використовують касетні бомби і запалювальні суміші, травлять мирних мешканців хімічною зброєю тощо. Такі діяння, на глибоке переконання Меркель не можна пробачити, адже вони кваліфікуються не інакше як «злочини проти людяності». Сьогодні, другого листопада 2016 року, федеральний канцлер наголосила, що європейська спільнота більше не може робити вигляд, що не помічає, що саме відбувається в Сирії. За її словами, «мирне населення перебуває на межі голоду, питної води немає, по лікарнях завдають повітряних ударів, убиваючи лікарів».
Нагадаємо, підтримувані Російською Федерацією сирійські урядові війська були неодноразово звинувачені міжнародними правозахисниками у використанні заборонених методів і форм ведення війни. Дамаск і Москва такі звинувачення заперечують.
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