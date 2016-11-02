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Російський тероризм на експорт: у Німеччині затримали 16 російських бандитів

Російський тероризм на експорт: у Німеччині затримали 16 російських бандитів
Російські громадяни знову відзначились як основні переносники тероризму у світі, спланувавши здійснення низки терактів у Німеччині, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання NewsAder.

Так, відразу у трьох федеральних землях було проведено комплексну операцію щодо затримання шістнадцяти членів злочинного угрупування, яке складалось, переважно, із вихідців із Чечні. Цю люди, прибувши на територію Німеччини, подали клопотання про надання їм політичного притулку. До операції було залучено не лише рядових поліцейських, а і спецпризначенців. Запросити останніх довелося із-за того, що, за словами правоохоронців, «спостерігався високий рівень готовності підозрюваних застосувати насильство».

Наразі всі затримані перебувають в місцях тимчасового тримання. Їм інкримінують створення організованого злочинного угрупування, груповий розбій та вимагання, погрози, незаконне позбавлення свободи, завдання тілесних ушкоджень тощо. Крім того, у німецьких силовиків є обґрунтовані підозри в тому, що затримані підтримують тісні зв’язки з терористами ІД. Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли росіян звинувачують у співпраці з ІД - наприклад, оглядачі наголошують, що російська мова серед терористів є другою за поширеністю після арабської.

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