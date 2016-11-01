валюта
СпецтемаПравозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество | Посетите новый финансовый форум

Голові МЗС Великобританії Борису Джонсону заборонили їздити на велосипеді

Голові МЗС Великобританії Борису Джонсону заборонили їздити на велосипеді
Міністерство внутрішніх справ Великої Британії прийняло доволі таки безпрецедентне рішення, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів, оприлюднених порталом «Росбалт».

Поліцейські заборонили очільнику зовнішньополітичного відомства, колишньому меру британської столиці Борису Джонсону добиратись до роботи на велосипеді. Причиною тому слугували побоювання, що міністр стане мішенню для терористів. Відтак колишній мер для того, аби дістатись робочого місця, буде користуватись службовим транспортом.

Британська преса нагадує, що Джонсон нещодавно переїхав з району Ізлінгтон, розташованого на сході Лондона, до маєтку, розміщеного неподалік від Букінгемського палацу. Він є дуже давнім і дуже відомим прихильником велосипеда, залюбки ним користується і вважає, що саме велосипедний транспорт колись врятує світ від заторів. Сам Джонсон вже прокоментував встановлену щодо нього заборону. За його словами, він глибоко обурений такими правилами. Тим не менш, міністр добре розуміє, що загроза терористичної атаки на членів уряду більш ніж реальна, а він є впізнаваною мішенню. Нагадаємо, поліція європейських держав вживає підвищених заходів безпеки у зв’язку з хвилею терактів, які прокотились Францією, Бельгією та Німеччиною.

Горячая тема: Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
01 ноя 2016
26959

Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


Свежие новости

Галопуюча інфляція: Венесуельці тепер зважують гроші замість їх перерахунку

Іракський прем’єр-міністр пригрозив Туреччині війною

Незважаючи на оголошене Росією «перемир’я», ООН евакуює своїх працівників з Алеппо

Жахлива трагедія в Бразилії

Эксперт: Турция – страна современной Европы, где зарождается невиданная ранее диктатура

Голові МЗС Великобританії Борису Джонсону заборонили їздити на велосипеді

«Адмірал Кузнецов» не перестає смішити – блогер

Росію чекають нові проблеми – блогер

Северная Корея готовится к запуску баллистической ракеты, - США

Підготовка до конфлікту? Туреччина стрімко переозброюється

Хэллоуин в России запретят из-за того, что он мешает "русским духовным скрепам", - эксперт

В Бразилії 10 людей загинуло під час обвалення печери

Очередной российский фэйк не прошел, - Кавказ.Реалии

Захарченко призначив в окупований Донецьк нового «мера»

Сущенко сдал «друг семьи», - Фейгин

Китай продемонстрировал миру свою военную мощь

Російська мова втрачає статус міжнародної

Росія знову посягала на повітряний простір Естонії

Правила, установленные халифатом "Исламского государства" в Мосуле, шокировали мир

Відмовившись від української солі, Росія ризикує крупно насолити власним споживачам

 Новости за день