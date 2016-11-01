Голові МЗС Великобританії Борису Джонсону заборонили їздити на велосипеді

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Міністерство внутрішніх справ Великої Британії прийняло доволі таки безпрецедентне рішення, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів, оприлюднених порталом «Росбалт».Поліцейські заборонили очільнику зовнішньополітичного відомства, колишньому меру британської столиці Борису Джонсону добиратись до роботи на велосипеді. Причиною тому слугували побоювання, що міністр стане мішенню для терористів. Відтак колишній мер для того, аби дістатись робочого місця, буде користуватись службовим транспортом.Британська преса нагадує, що Джонсон нещодавно переїхав з району Ізлінгтон, розташованого на сході Лондона, до маєтку, розміщеного неподалік від Букінгемського палацу. Він є дуже давнім і дуже відомим прихильником велосипеда, залюбки ним користується і вважає, що саме велосипедний транспорт колись врятує світ від заторів. Сам Джонсон вже прокоментував встановлену щодо нього заборону. За його словами, він глибоко обурений такими правилами. Тим не менш, міністр добре розуміє, що загроза терористичної атаки на членів уряду більш ніж реальна, а він є впізнаваною мішенню. Нагадаємо, поліція європейських держав вживає підвищених заходів безпеки у зв’язку з хвилею терактів, які прокотились Францією, Бельгією та Німеччиною.