15 тысяч итальянцев остались без жилья из-за землетрясения

В результате мощного землетрясения, произошедшего в Италии, своего жилья лишились около 15 тысяч граждан, сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС. Как стало известно, серьезные разрушения были зафиксированы в нескольких деревнях и городах. Итальянские власти также информируют о том, что во время последнего землетрясения никто не погиб, однако около двадцати человек получили травмы разной степени тяжести.
Самые большие разрушения были зафиксированы в окрестностях города Норча. Нужно отметить, что тысячи итальянцев, проживающих в центральных районах страны, отказываются ночевать в своих домах – многие буквально живут на улице. Некоторые жители страны, лишившиеся крова, временно разместились у друзей или родственников, около десяти тысяч сейчас вынуждены жить в палатках, а также в спортивных залах. Различные организации смогли оказать помощь уже 15тысячам граждан, еще около четырех тысяч итальянцев смогли разместиться в отелях, расположенных на Адриатическом побережье.
Напомним, что Италию «трясет» еще с августа. В августе в результате мощного землетрясения погибли около трехсот человек, в том числе и иностранцы.
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