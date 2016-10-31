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ЕС и Канада подписали соглашение о свободной торговле, но бой еще не окончен, - Reuters

ЕС и Канада подписали соглашение о свободной торговле, но бой еще не окончен, - Reuters
Информационное агентство Reuters сообщает, что сегодня Европейский союз и Канада таки подписали соглашение о свободной торговле, целью которого является создание новых рабочих мест и способствование экономическому росту. Однако, для вступления соглашения в силу необходима его ратификация в около 40 национальных и региональных парламентах европейских стран в течение ближайших лет – об этом передает replyua.net.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и руководители институций Европейского союза подписали сегодня договор, первый шаг к реализации которого предусматривает отмену большинства импортных пошлин. Ожидается, что это удастся осуществить уже в начале 2017 года. Трюдо заявил: «Мы устанавливаем стандарты, которые будут определять процесс глобализации в ближайшие годы. Это соглашение является самым прогрессивным в мире в отношении глобальной торговли».

Как известно, предварительный процесс подписания СЕТА не проходил гладко – решительно против заключения этого договора между ЕС и Канадой высказались несколько региональных субъектов в Бельгии, а массовые протесты прошли во многих европейских странах, в частности – Польше.

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