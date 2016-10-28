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Властям Хельсинок удалось восстановить популяцию исчезающего вида животных

Властям Хельсинок удалось восстановить популяцию исчезающего вида животных
Как сообщает replyua.net со ссылкой BBC, в этом году в Хельсинках наблюдает бум популяции сибирских летяг – ученые зафиксировали рекордную численность этих животных за последние два года.

Центр охраны окружающей среды города говорит, что численность белок-летяг на северо-западе Хельсинок в этом году в три раза больше, чем в прошлые годы. Больше всего этих животных наблюдают в Центральном городском парке, где биологи обнаружили 25 мест обитания белок-летяг, хотя в 2014 году их было только шесть. Белки-летяги внесены в Красную книгу Финляндии и считаются видом, находящимся под угрозой исчезновения.

Экологи считают рост популяции этих животных огромным достижением и рассчитывают, что при сохранении таких темпов ее роста, она полностью восстановится в течение ближайших десяти лет. Эксперты Центра окружающий среды заявляют, что белки-летяги нуждаются в смешанных лесах, восстановление которых велось в Хельсинках в течение последних десяти лет. Также городские власти приняли ряд мер, препятствующих гибели белок, в частности обязали архитекторов создавать специальные выступы на фасадах зданий, которые летяги могут использовать при перемещении.

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