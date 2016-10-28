Итальянская полиция обнаружила рукопись, украденную 30 лет назад

Как сообщает replyua.net со ссылкой BBC, итальянская полиция обнаружила рукопись, украденную тридцать лет назад после того, как она была выставлена на продажу в Интернете.
Специальный отдел полиции по поиску предметов искусства пытался найти бесценную книгу в течение многих десятилетий, и когда эта рукопись была выставлена на электронных торгах в Интернете, отреагировала моментально. Удивительно, что стартовая цена этого лота оказалась смехотворно маленькой – 600 евро, притом, что реальная стоимость рукописи исчисляется сотнями тысяч евро. Речь идет о так называемом «Уставе местных кузнецов» - итальянской рукописи, являющейся одним из 145 томов, украденных из библиотеки Рассерини Ланди во время ремонта в 1985 году. Семьдесят два тома удалось восстановить, однако ни один из оригиналов рукописи, кроме «Устава кузнецов», до сих пор не был найден.
Фолиант был доставлен в библиотеку итальянского города Пьяченца, из которой был украден 30 лет назад. Итальянская газета La Repubblica пишет, что в связи с попыткой сбыта краденого имущества были задержаны трое преступников, специализирующихся на кражах предметов искусства и мошенничестве. Полиции удалось выследить воров по «следу», оставленному ими в глобальной сети. Теперь ей предстоит выяснить, контактировал ли кто-либо из этих троих людей с теми, кто похитил рукопись.
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