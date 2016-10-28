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Итальянская полиция обнаружила рукопись, украденную 30 лет назад

Итальянская полиция обнаружила рукопись, украденную 30 лет назад
Как сообщает replyua.net со ссылкой BBC, итальянская полиция обнаружила рукопись, украденную тридцать лет назад после того, как она была выставлена на продажу в Интернете.

Специальный отдел полиции по поиску предметов искусства пытался найти бесценную книгу в течение многих десятилетий, и когда эта рукопись была выставлена на электронных торгах в Интернете, отреагировала моментально. Удивительно, что стартовая цена этого лота оказалась смехотворно маленькой – 600 евро, притом, что реальная стоимость рукописи исчисляется сотнями тысяч евро. Речь идет о так называемом «Уставе местных кузнецов» - итальянской рукописи, являющейся одним из 145 томов, украденных из библиотеки Рассерини Ланди во время ремонта в 1985 году. Семьдесят два тома удалось восстановить, однако ни один из оригиналов рукописи, кроме «Устава кузнецов», до сих пор не был найден.

Фолиант был доставлен в библиотеку итальянского города Пьяченца, из которой был украден 30 лет назад. Итальянская газета La Repubblica пишет, что в связи с попыткой сбыта краденого имущества были задержаны трое преступников, специализирующихся на кражах предметов искусства и мошенничестве. Полиции удалось выследить воров по «следу», оставленному ими в глобальной сети. Теперь ей предстоит выяснить, контактировал ли кто-либо из этих троих людей с теми, кто похитил рукопись.

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