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Портников: Голосуя за Додона, молдаване голосуют за кризис, конфликт и крах. Но это – их право

Портников: Голосуя за Додона, молдаване голосуют за кризис, конфликт и крах. Но это – их право
В статье «Додон и Крым» Виталий Портников прокомментировал недавние слова кандидата на пост президента Молдовы Игоря Додона, заявившего, что «Крым – это российская земля» - об этом передает replyua.net.

Журналист сообщает, что Додон никакой не пропутинский кандидат, а обычный демагог и популист, что ярко демонстрирует его политическая карьера. «Он обычный лжец, живущий на кремлевские подачки, стремящийся использовать любые просчеты властей для достижения собственных целей и манипуляций», - пишет Портников.

Блогер подчеркивает, что слова Додона о Крыме совершенно не выражают мнения всей Молдовы – это его личные «убеждения», которые, к тому же, могут легко поменяться, если ему это станет выгодным. «Именно так он поступил, предав своего бывшего политического покровителя Николая Тимофти, когда его личные интересы перестали совпадать с интересами власти», - объясняет журналист. Портников подчеркивает, что если Кремль рассчитывает сделать из него главного борца за интересы России в Молдове и Европе, то может сильно просчитаться – он способен предать Путина так же, как предал до этого коммуниста Владимира Воронина. «Просчитаться может и сам Додон, ведя с Кремлем такую игру. Янукович тоже победил на выборах, и соглашения о Черноморском флоте РФ пописал, и с Путиным заигрывал, но где он теперь?», - резюмирует Портников.

Горячая тема: «Зрада», звідки не чекали: кандидат-лідер в президенти Молдови назвав Крим російським
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25 окт 2016
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«Зрада», звідки не чекали: кандидат-лідер в президенти Молдови назвав Крим російським

Так, очільник соціалістичної партії Молдови Ігор Додон, який є одним із лідерів президентських перегонів, зробив дивну заяву щодо статусу окупованого Російською Федерацією Кримського півострова, -


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