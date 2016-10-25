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Италия поставила ультиматум другим странам ЕС

Италия поставила ультиматум другим странам ЕС
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, премьер-министр Италии Маттео Ренци сегодня заявил, его страна не может справиться с невероятным количеством мигрантов, постоянно пребывающих к итальянским берегам по «средиземноморскому маршруту». В связи с этим, политик поставил другим странам ЕС ультиматум.

Ренци призвал другие европейские страны принять мигрантов, увеличив их квоты – Италия просто не в состоянии обеспечить всем необходимым такое количество беженцев. Выступая на государственном телевизионном канале, Ренци пригрозил другими европейским странам тем, что Италия воспользуется правом на вето и заблокирует решение о предоставлении им новых кредитов. В течение последних трех лет именно Италия и Греция приняли сотни тысяч мигрантов. Только за последние выходные к берегам Сицилии спасательными службами были доставлены 2 200 беженцев. Всего за 2016 год Италия предоставила убежище 155 000 лицам.

Ренци добавил: «Италия больше не может позволить себе жить так же, как она жила в течение последних трех лет». Он объяснил, что бесконечный поток мигрантов, прибывающих в страну необходимо ограничить, иначе «он не знает что произойдет».

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