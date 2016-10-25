Відлуння 1956: Угорщина викликала російського посла для пояснень

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Надзвичайний і повноважний посол Російської Федерації в Будапешті Володимир Сергєєв був викликаний до угорського зовнішньополітичного відомства для надання пояснень, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Лента.ру».Так, сьогодні, двадцять п’ятого жовтня 2016 року, російський посол повинен дати угорським властям пояснення з приводу інформаційної кампанії щодо висвітлення подій 1956 року у Російській Федерації. Як зазначає офіційний Будапешт, російські державні ЗМІ назвали угорське повстання «погромом» і «першою кольоровою революцією». Відтак, угорське Міністерство закордонних справ наголосило, що «нікому не дозволять говорити про революцію та її героїв у глузливому чи принизливому тоні». Послу Російської Федерації було вручено відповідну ноту протесту.Нагадаємо, з двадцять третього жовтня по дев’яте листопада 1956 року в Угорщині відбувалось збройне повстання проти комуністичного режиму. Воно було жорстоко придушене військами Радянського Союзу. Тоді загинули більше двох з половиною тисяч угорців, ще двісті тисяч емігрували з держави після відновлення комуністичного режиму. Під час придушення заворушень було вбито також понад сімсот радянських солдатів.