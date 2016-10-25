Европарламент вновь лишил Жан-Мари Ле Пена «неприкосновенности»

Радіо Свобода сообщает, что парламент Франции вновь лишил основателя партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена депутатской неприкосновенности – об этом передает replyua.net.
Голосование за это решение прошло сегодня по запросу Министерства юстиции Франции на основании его обвинений в высказываниях, разжигающих межрасовую рознь. Сам Ле Пена неоднократно критиковал представителей шоу-бизнеса и знаменитостей за то, что они не поддерживают проводимую его партией политику. В частности, он раскритиковал Мадонну, Яннику Ноа и пообещал «устроить им ад». Вследствие этого, даже его собственная дочь, Марин Ле Пен, баллотирующаяся сейчас на пост президента Франции, дистанцировалась от него.
Ле Пен стал депутатов Европейского парламента еще в 1984 году. За весь срок его полномочий он лишался депутатской неприкосновенности четырежды. Основанием для этого каждый раз служили его высказывания, оскорбляющие других политиков, разжигающие межнациональную рознь или являющиеся откровенно нацистскими. В 1998 году инициатива лишить его иммунитета поступила от Германии – он назвал газовые камеры нацистов «незначительной деталью истории Второй мировой войны».
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