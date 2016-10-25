В ЕС знают, как снизить зависимость от российского газа

В Европейском парламенте предложили членам ЕС снизить зависимость от российского газа, заменив голубое топливо сжиженным газом. Как сообщает replyua.net, ссылаясь на Новое время, соответствующая резолюция была зарегистрирована в Европарламенте сегодня.
Также эксперты предлагают лидерам стран ЕС сосредоточиться на расширении емкостей всех газовых хранилищ и на внедрении энергоэффективных мер. В документе говорится о том, что усиление мощности газопровода «Северный поток» приведет к негативному влиянию на энергетическую безопасность стран Евросоюза, а также к потере солидарности между странами, входящими в Евросоюз. Евродепутаты подчеркнули, что, если РФ все-таки построит «Северный поток-2», в этом случае потребуется оценка доступности терминалов СПГ и состояния крупного коридора Север-Юг.
Депутаты поддержали действия Европейской комиссии, отдельных государств Евросоюза и Европейской внешнеполитической службы в проведении так называемой энергетической дипломатии. Она направлена на то, чтобы построить мировой газовый рынок на определенных правилах.
Горячая тема: Гиви прокомментировал свой «побег» с Донбасса
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter