Блогер розповів як Європарламент «обламав» Газпром

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За словами блогера Олександра Коваленка, російський газовий монополіст «Газпром» отримав черговий «подарунок» від європейських депутатів, - про це replyua.net інформує, посилаючись на допис на сторінці експерта в Фейсбук.Так, як згадує блогер, ще недавно він глузував із самовпевненості «Газпрому», який заявив про початок будівництва трубопроводу «Північний потік - 2» не маючи жодних дозвільних документів від ЄС. І ось, кілька днів потому, Європейський парламент чітко продемонстрував що він думає про цей масштабний проект. Під час його сьогоднішнього засідання доповідачі закликали до зменшення залежності членів ЄС від російського газу, підвищення уваги до побудови терміналів скрапленого газу і розвитку «зеленої енергетики». А «Північний потік - 2» знову назвали загрозою енергетичній безпеці Євросоюзу.Власне, хоча «Північний потік - 2» є справжнім яблуком розбрату для європейців, перевага, здається, на стороні здорового глузду. А тому «Газпром» може зварювати труби стільки завгодно: вже і для «Південного потоку» варив, і для «Турецького». Власне, керівники «Газпрому» можуть вважати це своїм життєвим девізом: зварювати і «пролітати», - іронізує блогер.