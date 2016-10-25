Выяснилось, что одежду марки "Marks & Spencer" делают на турецких заводах сирийские дети

Как сообщает replyua.net, журналиста ВВС удалось провести расследование, которое повергло в шок всю Великобританию – выяснилось, что десятки сирийский детей-беженцев эксплуатировали на производстве брендовой одежды Marks & Spencer и интернет-магазина ASOS.
Журналисты, проводившие расследование, обнаружил в Турции несколько заводов по производству одежды британской торговой марки Marks & Spencer, а также Mango и Zara, в цехах которых работали сирийский беженцы. Возраст каждого ребенка составляет не более 15 лет, а длительность рабочей смены – более 12 часов. Оплата труда этих детей также оказалось очень низкой.
Журналисты ВВС сфотографировали все, что увидели на этом производстве, в том числе – товарные этикетки с надписью «Marks & Spencer», а также другими брендами. Сирийским детям не поручали сложную работу – в основном они занимались глажкой и упаковыванием. В то же время, на одном из заводов им поручили окрашивание джинсовой ткани токсичными красками, не предоставив при этом специальных средств химической защиты. Представители компании Marks & Spencer отрицают какое-либо участие сирийских детей в производстве ее товаров, заявили, что о случившемся им ничего не было известно. Также они добавили, что «очень разочарованы этим фактом».
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