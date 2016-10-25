Дуглас Льют: Україна не повинна виконувати політичні кроки доти, доки сепаратисти та РФ не забезпечать безпеку

Постійний представник Сполучених Штатів Америки в НАТО Дуглас Льют переконаний, що політичні кроки у вирішення ситуації на Донбасі Україна повинна робити лише після того, як буде досягнуто успіх у безперому питанні. Про це він заявив на брифінгу в Брюсселі перед засідання міністрів оборони країна-членів Північноатлантичного альянсу, повідомляє кореспондент «ЄП», передає replyua.net.
«Спочатку обидві сторони мають досягти успіху в безпековому питанні: роззброїти бойовиків на вивести всі російські війська з території України. і лише тільки після цього можна переходити до виконання політичної складової Мінських домовленостей», - зазначив він. В той самий час він зауважив, що так як Росія ввела свої війська те техніку на схід України, то вона несе велику відповідальність за виконання Мінських угод.
«Значна частина відповідальності знаходиться на плечах Російської Федерації та збройних формувань, які знаходять підтримку з боку Росі», - наголосив представник США. він підкреслив, що така його позиція ґрунтується на щоденних звітах СММ ОБСЄ, яка постійно повідомляє про порушення режиму припинення вогню з боку сепаратистів. Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про присутність російських військових на Донбасі.
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