У НАТО підтвердили присутність РФ на сході України

НАТО наголошує, що військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації та російська військова техніка досі перебувають в окупованій частині Донбасу. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, виступаючи на прес-конференції перед початком зустрічі міністрів оборони країн, що входять до НАТО, в Брюсселі, передає replyua.net.
Він зазначив, що минулого тижня спілкувався з президентом України Петром Порошенком: «Ми обговорювали питання можливого тиску з боку НАТО на Російську Федерацію», - сказав Столтенберг. «Російська Федерація безупинно продовжує матеріальне забезпечення бойовиків на окупованій частині українського Донбасу. Також РФ поповнює бойовиків живою силою. Саме тому Росія несе велику відповідальність по виконанню Мінських угод. Ми і надалі будемо продовжувати впливати на Росію з метою змусити її виконувати взяті на себе обов’язки», - наголосив він.
Генеральний секретар НАТО заявив, що Російська Федерації має повністю вивести свою зброю та війська з території України та забезпечити безперешкодний доступ спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. Столтенберг зазначив, що мова йде лише про дипломатичний та політичний тиск на агресора.
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