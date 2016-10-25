валюта
СпецтемаИнформация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет | Посетите новый финансовый форум

Пять государств присоединились к решению Совета ЕС о продлении антироссийских санкций

Пять государств присоединились к решению Совета ЕС о продлении антироссийских санкций
Еще пять государств присоединились к решению Совета Евросоюза о продлении антироссийских санкций до середины марта следующего года, сообщает replyua.net со ссылкой на сайт Евросовета, где несколько часов назад был опубликован соответствующий документ.

Речь идет о санкциях, связанных с нарушением территориальной целостности Украины, и их поддержали власти Черногории, Украины, Лихтенштейна, Норвегии и Албании. Документ на сайте Евросовета был обнародован Федерикой Могерини, высоким представителем ЕС по делам безопасности и внешней политики. В опубликованном заявлении говорится о том, что власти пяти государств – Лихтенштейна, Черногории, Украины, Норвегии и Албании присоединились к решению Совета ЕС о продлении антироссийских санкций до середины марта 2017 года.

Могерини отметила, что Евросоюз приветствует такое решение и принимает во внимание тот факт, что эти государства готовы привести свою политику в соответствие с этим решением Евросоюза. Напомним, что в середине сентября ЕС принял решение о продлении ограничений еще на шесть месяцев.

Горячая тема: Уфологи: через 278 днів Нібіру спровокує глобальну катастрофу на Землі
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
24 окт 2016
13578

Уфологи: через 278 днів Нібіру спровокує глобальну катастрофу на Землі

У засобах масової інформації поширилася інформація, що через 278 днів, тобто вже в наступному році, планета Нібіру зблизиться із Землею і викличе на ній такі катаклізми, як зміна полюсів і затоплення

24 окт 2016
11561

Костянтин Райкін: Нас хочуть повернути назад не просто до часів застою, а ще давніше – в сталінські часи

24 жовтня керівник російського театру «Сатирикон» Костянтин Райкін виступив на сьомому з'їзді Спілки театральних діячів Росії з великою промовою проти цензури – і про боротьбу держави «за моральність


Свежие новости

Гиви прокомментировал свой «побег» с Донбасса

Пять государств присоединились к решению Совета ЕС о продлении антироссийских санкций

Пономарь: нефтяные ножи для России

Манн: от исхода выборов в США зависит судьба всего мира

В Сербии задержалы 20 человек, пытавшихся сорвать парламентские выборы в Черногории

Новая холодная война - бич для всей Евразии, - итальянские СМИ

Министерство внутренних дел Чехии будет бороться с российской пропагандой

В Крыму проблемы с теплоснабжением и электроснабжением

В крымской тюрьме уже два года незаконно держат жителя Ивано-Франковска

Правозахисники вимагають викинути Росію з РПЛ ООН

Російський «православний» банк отримав дефолтний рейтинг

Память человека можно изменить, а он этого даже не заметит - ученые

Терорист Гіві розповів коли втече з «ДНР»

З листопада 2016 по березень 2017 Кремль намагатиметься прибрати Порошенко – блогер

«Друга» Кремля звинувачують в ігноруванні гуманітарної кризи

Блогер про «міжнародне визнання» Л/ДНР: «Нижче падати просто нікуди»

Российских военных учат ведению информационной войны в рамках специальных учебных дисциплин

«Українська ДРГ чи наслідки імперської величі?» - блогер прокоментував «оновлений» мурал в Мінську

Папа Римский Франциск попытался повлиять на Венесуэльского диктатора

Ще рано святкувати очищення України від Леніна – блогер

 Новости за день