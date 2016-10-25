Пять государств присоединились к решению Совета ЕС о продлении антироссийских санкций

Еще пять государств присоединились к решению Совета Евросоюза о продлении антироссийских санкций до середины марта следующего года, сообщает replyua.net со ссылкой на сайт Евросовета, где несколько часов назад был опубликован соответствующий документ.
Речь идет о санкциях, связанных с нарушением территориальной целостности Украины, и их поддержали власти Черногории, Украины, Лихтенштейна, Норвегии и Албании. Документ на сайте Евросовета был обнародован Федерикой Могерини, высоким представителем ЕС по делам безопасности и внешней политики. В опубликованном заявлении говорится о том, что власти пяти государств – Лихтенштейна, Черногории, Украины, Норвегии и Албании присоединились к решению Совета ЕС о продлении антироссийских санкций до середины марта 2017 года.
Могерини отметила, что Евросоюз приветствует такое решение и принимает во внимание тот факт, что эти государства готовы привести свою политику в соответствие с этим решением Евросоюза. Напомним, что в середине сентября ЕС принял решение о продлении ограничений еще на шесть месяцев.
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