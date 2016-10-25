В Сербии задержалы 20 человек, пытавшихся сорвать парламентские выборы в Черногории

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, полиции Сербии удалось найти двадцать заговорщиков, пытавшихся повлиять на исход избирательного процесса в соседней Черногории – об этом сегодня сообщили сербские власти.
Премьер-министр Сербии заявил, что у задержанных изъяли «неоспоримые вещественные доказательства», свидетельствующие о намерениях этих 20 лиц сорвать парламентские выборы в Черногории, прошедшие 16 октября. В ходе обыска у задержанных были изъяты 125 000 евро, а также форма государственных служащих и полиции, которая должна была быть использована при нападении. В числе задержанных оказался отставной генерал полиции, обвиняемый в планировании нападений на правительственные учреждения и должностных лиц.
В результате голосования победу на выборах одержала партия ветерана премьер-министра Мило Джукановича, однако ей не удалось самостоятельно сформировать парламентское большинство. Избиратели, отдав за нее голоса, выразили свою поддержку пронатовкой и проевропейской позиции, отвергнув оппозиционные партии, предлагающие более тесные отношения с такими традиционными союзниками, как Сербия и Россия .
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