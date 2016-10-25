Новая холодная война - бич для всей Евразии, - итальянские СМИ

Итальянское издание Il Giornale пишет, что холодная война между Россией, являющейся правопреемницей СССР, и Западом никогда не прекращалась – она лишь приобрела новую форму. Экономические санкции, наложенные на Россию, стали наказанием для всей Евразии – об этом передает replyua.net.
Итальянцы на Пятом Евразийском форуме, прошедшем недавно в Вероне, пожаловались, что из-за санкций, наложенных ЕС на РФ, итальянские предприятия не могут воспользоваться 32 миллиардами евро, замороженными на счетах. По мнению Антонио Фаллико, главы филиала одного из итальянских банков в России, эти санкции наносят невероятный ущерб экономике Италии. Итальянские инвесторы и бизнесмены полагают, что, фактически, эти санкции – новый вид оружия в холодной войне между РФ и Западном, однако мало кто задумывается над их последствиями. Фаллико подчеркивает, что рассчитать их окончательные экономические результаты невозможно. Он подчеркивает: «Экономики России и Италии слишком сильно интегрированы – эта связь существует и в машиностроении, и в инновациях». Также Фаллико добавил, что косвенно эти санкции вредят еще и другим странам Евразии, например – Белоруссии и Казахстану.
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