валюта
СпецтемаИнформация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет | Посетите новый финансовый форум

Новая холодная война - бич для всей Евразии, - итальянские СМИ

Новая холодная война - бич для всей Евразии, - итальянские СМИ
Итальянское издание Il Giornale пишет, что холодная война между Россией, являющейся правопреемницей СССР, и Западом никогда не прекращалась – она лишь приобрела новую форму. Экономические санкции, наложенные на Россию, стали наказанием для всей Евразии – об этом передает replyua.net.

Итальянцы на Пятом Евразийском форуме, прошедшем недавно в Вероне, пожаловались, что из-за санкций, наложенных ЕС на РФ, итальянские предприятия не могут воспользоваться 32 миллиардами евро, замороженными на счетах. По мнению Антонио Фаллико, главы филиала одного из итальянских банков в России, эти санкции наносят невероятный ущерб экономике Италии. Итальянские инвесторы и бизнесмены полагают, что, фактически, эти санкции – новый вид оружия в холодной войне между РФ и Западном, однако мало кто задумывается над их последствиями. Фаллико подчеркивает, что рассчитать их окончательные экономические результаты невозможно. Он подчеркивает: «Экономики России и Италии слишком сильно интегрированы – эта связь существует и в машиностроении, и в инновациях». Также Фаллико добавил, что косвенно эти санкции вредят еще и другим странам Евразии, например – Белоруссии и Казахстану.

Горячая тема: Уфологи: через 278 днів Нібіру спровокує глобальну катастрофу на Землі
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
24 окт 2016
12380

Уфологи: через 278 днів Нібіру спровокує глобальну катастрофу на Землі

У засобах масової інформації поширилася інформація, що через 278 днів, тобто вже в наступному році, планета Нібіру зблизиться із Землею і викличе на ній такі катаклізми, як зміна полюсів і затоплення

24 окт 2016
10275

Костянтин Райкін: Нас хочуть повернути назад не просто до часів застою, а ще давніше – в сталінські часи

24 жовтня керівник російського театру «Сатирикон» Костянтин Райкін виступив на сьомому з'їзді Спілки театральних діячів Росії з великою промовою проти цензури – і про боротьбу держави «за моральність


Свежие новости

Манн: от исхода выборов в США зависит судьба всего мира

В Сербии задержалы 20 человек, пытавшихся сорвать парламентские выборы в Черногории

Новая холодная война - бич для всей Евразии, - итальянские СМИ

Министерство внутренних дел Чехии будет бороться с российской пропагандой

В Крыму проблемы с теплоснабжением и электроснабжением

В крымской тюрьме уже два года незаконно держат жителя Ивано-Франковска

Правозахисники вимагають викинути Росію з РПЛ ООН

Російський «православний» банк отримав дефолтний рейтинг

Память человека можно изменить, а он этого даже не заметит - ученые

Терорист Гіві розповів коли втече з «ДНР»

З листопада 2016 по березень 2017 Кремль намагатиметься прибрати Порошенко – блогер

«Друга» Кремля звинувачують в ігноруванні гуманітарної кризи

Блогер про «міжнародне визнання» Л/ДНР: «Нижче падати просто нікуди»

Российских военных учат ведению информационной войны в рамках специальных учебных дисциплин

«Українська ДРГ чи наслідки імперської величі?» - блогер прокоментував «оновлений» мурал в Мінську

Папа Римский Франциск попытался повлиять на Венесуэльского диктатора

Ще рано святкувати очищення України від Леніна – блогер

ИГИЛ перешло в контрнаступление в Мосуле

Нардеп Лещенко нашел хозяйку для новой квартиры, отбил жену у бойца АТО

До Чорного моря увійшов військовий корабель США

 Новости за день