Министерство внутренних дел Чехии будет бороться с российской пропагандой

Чешское издание «Nova Republika» сообщает, что министр внутренних дел Чехии анонсировало появление в стране нового ведомства в своей структуре, которое будет заниматься исключительно борьбой с кремлевской пропагандой. Многие чехи очень удивлены этим шагом властей и не понимают, зачем вообще нужны такие государственные структуры – об этом передает replyua.net.
В составе ведомства будут работать двадцать человек, которые непосредственно будут вести борьбу с российской пропагандой. Как известно, в ЕС ранее уже создавались подобные государственные и союзные структуры. Так, при Европейской Комиссии уже два года существует специальное ведомство антироссийской пропаганды, которое анализирует все статьи, размещенные в социальных сетях и Интернете, находит те, что содержат пророссийскую пропаганду, и пишет на каждую их них опровержение.
Далеко не все довольны этими шагами. Одни называют такие действия цензурой, другие недоумевают, почему власти решили бороться лишь с российской пропагандой и не трогают американскую. Автор статьи в чешском издании «Nova Republika» подчеркивает, что этот новый комитет по «уничтожению российской пропаганды» станет не чем иным, как «орудием ликвидации правды в Интернете», и что тогда делать с этими тоннами лжи?
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