ЄС буде вирішувати проблеми на шляху до ЗВТ з Канадою - Шульц

Європейський союз має можливість здолати всі перепони на шляху до ухвалення домовленості про зону вільної торгівлі з Канадою. Про це повідомив голова Європейського парламенту Мартін Шульц після завершення перемовин на зустрічі в Брюсселі з главою Міністерства торгівлі Канади Христею Фріланд, повідомляє replyua.net.
«Ми провели дуже результативну розмову. Від тепер можна впевнено заявити, що переговори між Євросоюзом та Канадою завершено. Канадська сторона, так само як і ми, готова підписати відповідну домовленість вже у наступний четвер. Проте ми ще маємо невирішені проблеми з нашого боку. Ці перепони ми будемо обговорювати з главою Валлонії через деякий час», - розповів він.
«Сьогодні я чітко усвідомив, що Канада готова до укладання цього договору. Але я також зрозумів, що проблеми з нашого боку ще лишаються, і ми маємо їх вирішувати якомога швидше. На сьогоднішній день у мене немає жодних сумнівів щодо цього: нам вдасться переступити всі ті перепони, які з’являються на нашому шляху», - додав Шульц. Як відомо, 21-го жовтня поточного року міністр торгівлі Канади Христя Фріланд заявила про провал переговорів з бельгійським регіоном Валлонією, який блокує підписання угоди про зону вільно торгівлі ЄС та Канади.
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