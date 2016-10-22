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Слідство звинувачує РФ у фабрикуванні даних "Смоленської катастрофи"

Слідство звинувачує РФ у фабрикуванні даних "Смоленської катастрофи"
Комісія по розслідуванню «Смоленської катастрофи» оприлюднила результати розслідування та заявила, що попереднє слідство під впливом Російської Федерації фабрикувало деяку інформацію. Про це сьогодні, 22-го жовтня, розповідають на веб-сайті « Радіо Польща», передає replyua.net.

Глава Міністерства оборони Польщі Антоні Мацеревич переконаний, що російська сторона через декілька хвилин авіакатастрофи знайшла чорний ящик президент та забрала собі, а після прослуховування записів повернула назад до уламків літака. Також комісія заявляє, що уламки літака президента Ту-154 знаходилися на відстані 60-70 метрів від дерева, в яке, за версією росіян, врізався літак.

За даними слідства, уламки лівого крила мали б знаходитися у різних місцях, деякі з них мали б знаходитися на відстані 30 метрів від того самого дерева. Таким чином комісія заявляє, що під час вирішальної фази польоту літак розташовувався на іншій висоті, яка відрізняється від тих даних, які представила попередня комісія та Російська Федерація. Один з членів нинішньої комісії заявив, що попередники дуже постаралися, аби підробити даі з бортових реєстраторів на користь Росії. Слідство триває.

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