Німецька преса розповіла про берлінську провокацію Путіна

Німецький журнал Die Welt прокоментував зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Російської Федерації у так званому нормандському форматі, - про це інформує replyua.net.
Так, у статті під назвою «Путін провокує Європу своїх вибором співрозмовників» журналісти аналізують поведінку президента Російської Федерації під час перемовин в Берліні. Федеральний канцлер Ангела Меркель, даючи прес-конференцію за мотивами зустрічі, наголосила, що прориву не відбулось. При чому, вона мала на увазі обидва напрямки: і український, і сирійський. Для лідерів як Франції, так і Німеччини виглядає очевидним, що корінь вирішення проблеми знаходиться в Кремлі. Саме тому питання гуманітарної паузи поблизу Алеппо теж стояло на порядку денному. У цьому питанні Путін проявив раптову поступливість і пообіцяв продовжувати перемир’я так довго як буде можливо. У цей момент Франсуа Олланд не зміг стримати скептичного погляду на російського президента. Довіру до Кремля втрачено і саме тому на Росію насувається тінь нових санкцій.
Між тим, Путін яскраво продемонстрував що думає про санкції чинні. У складі своєї делегації він привіз до Берліну Владислава Суркова, якому заборонено в’їзд на територію ЄС. Шляхом нової провокації він намагався ще раз продемонструвати свій імідж «сильного керівника». І, звісно, Меркель це зрозуміла, але не захотіла пропустити можливість провести переговори з агресором, - підсумовує німецьке видання.
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