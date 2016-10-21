Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці завадив ЄС прийняти рішення про нові санкції проти Росії

У п'ятницю, 21 жовтня, глава Європейської ради Дональд Туск заявив журналістам, що лідери країн Євросоюзу на саміті в Брюсселі домовилися розглянути «всі можливі варіанти» заходів проти сирійської влади і їх союзників, включаючи Росію, в разі, якщо кровопролиття в Алеппо продовжиться, інформує replyua.net.
Формулювання цієї частини проекту резолюції було знову змінене в ході дев'ятигодинної дискусії. Нагадаємо, в первинному варіанті документа йшлося про заходи проти сирійських громадян, які причетні до загибелі і страждань мирних жителів в Алеппо. Потім, з ініціативи Німеччини та Франції, було внесено доповнення, в якому вже йшлося про санкції проти сирійської влади і їх союзників, включаючи Росію.
В ході непростого обговорення канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Євросоюз може знову розпочати розмову про санкції проти Росії, якщо інтенсивність ударів по Алеппо відновиться. «Якщо порушення прав людини продовжиться, ми повинні розглядати всі можливі способи відреагувати на це, не виключаючи будь-які з доступних методів впливу на режим Асада і його союзників», - сказала Меркель.
Її позицію підтримав Франсуа Олланд. Президент Франції підкреслив: «Якщо будуть нові звірства і бомбардування, нам доведеться ввести санкції в першу чергу проти конкретних представників влади в Сирії». За його словами, якщо Росія продовжить бомбити мирних жителів, вона сама змусить ЄС піти на крайні заходи, проте поки не йдеться про це не йде.
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, яка також взяла участь в роботі саміту, звинуватила російських військових в «огидних звірства» в Алеппо.
Однак низка держав, і, перш за все, Італія, відкрито висловилися проти нових санкцій. За словами італійського прем'єр-міністра Маттео Ренці, якщо ЄС хоче говорити з Росією, потрібно залишити «двері відкритими». Він додав, що важка ситуація в Сирії, на його думку, не може бути вирішена введенням додаткових санкцій проти Росії. «Мені важко зрозуміти, як завдання досягнення миру в Сирії пов'язане з новими санкціями. Я думаю, що слова, які ми написали в заключному документі, правильні – що нам потрібно зробити все можливе, щоб сприяти укладанню угоди про мир в Сирії», - заявив Ренці.
В результаті в підсумковому документі санкції не згадуються. Євросоюз рішуче засуджує «атаки сирійської влади і її союзників, насамперед Росії, на цивільне населення в Алеппо». Також ЄС виступає за негайне припинення бойових дій і відновлення політичного процесу в Сирії під егідою ООН.
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