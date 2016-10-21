Європа введе нові санкції проти Росії лише у разі продовження агресивних дій – Меркель

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель підбила підсумки саміту Європейського Союзу, який відбувався двадцятого і двадцять першого жовтня 2016 року у Брюсселі, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Цензор.нет».
Так, за словами канцлера, Європейський Союз не може спокійно спостерігати за тим, як гине мирне населення в Сирії. Саме тому лідери європейських держав на своєму саміті «зробили необхідний мінімум» і заклали підвалини майбутнього притягнення винуватців до відповідальності. Тим не менш, наразі Брюссель ніяк не каратиме тих, хто посягає на права людей. Європейські лідери зайняли позицію спостерігачів і пообіцяли вжити заходів щодо сирійської влади і її союзників тільки в тому разі, якщо «варварські дії будуть продовжуватись». «У залежності від обставин це стосуватиметься і Російської Федерації», - наголосила Меркель.
За словами канцлера, ЄС обов’язково повернеться до питання про запровадження нового пакету санкцій у разі, якщо бомбардування мирного населення продовжуватимуться. Меркель також зазначила, що основними вимогами Європейського Союзу у сирійському питанні лишаються припинення повітряних ударів, становлення тривалого перемир’я та надання гуманітарним організаціям доступу до мирного населення.
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