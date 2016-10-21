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Канцлер Німеччини розповіла про свою позицію щодо країни-агресора

Канцлер Німеччини розповіла про свою позицію щодо країни-агресора
Канцлер Німеччини Ангела Меркель каже, що готова надалі продовжувати вести переговори з президентом Російської Федерації щодо врегулювання ситуації на сході України та встановленню режиму припинення вогню в Сирії. Про це вона заявила під час свого виступу перед представниками преси після завершення саміту Євросоюзу в Брюсселі, інформує replyua.net.

«На мою думку, потрібно виробляти у собі терпіння для подолання перешкод та повного вирішення проблеми. В даній ситуації я не втрачаю своє терпіння. Мені завжди вистачає сил та бажання говорити з людьми, які залучені до даного процесу. Я робила все від мене залежне, коли ми говорили про дві військові агресії однієї країни в Сирії та Україні, адже те, що ми бачимо на сьогоднішній день – це як мінімум не гуманно…», - зазначила Меркель.

В той самий час вона сказала, що буде задоволена навіть від того, якщо в Сирії вдасться встановити хоча б короткострокове перемир’я. «На сьогодні ми спостерігаємо за тим, що відбувається в Сирії. Нажаль ми не можемо забезпечити постраждалих необхідною гуманітарною допомогою через це. Саме тому нам потрібно продовжувати вести переговори з усіма сторонами», - наголосила канцлер Німеччини.

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