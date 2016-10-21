валюта
СпецтемаКончаловский: если бы не Путин, украинцы слили бы Крым США | Посетите новый финансовый форум

ЄС висловив свій протест проти РФ та режиму в Сирії

ЄС висловив свій протест проти РФ та режиму в Сирії
Рада Європи різко засуджує дії сирійського режиму та його прибічників, зокрема, Російської Федерації, які здійснюють бомбардування цивільних кварталів Алеппо. Про це зазначається у заключних висновках після проведення саміту Європейського союзу в Брюсселі, передає replyua.net.

«Рада Європи закликає припинити нелюдські тортури над цивільними громадянами Сирії та наполягає на безперешкодному доступі конвою з гуманітарною допомогою до міста Алеппо та в інші частини Сирії», - зазначається у інформаційному листі. Європейська Радар в той самий час також закликає всі сторони конфлікту повністю припинити ведення бойових дій та перейти до дипломатично-політичного вирішення ситуації за сприяння ООН.

«А всі ті, хто займається порушенням міжнародного права людини та гуманітарного права мають понести кримінальну відповідальність за свої вчинки», - наголошується в повідомленні. Євросоюз попереджає, що буде застосовувати всі необхідні механізми в тому випадку, якщо агресія в Сирії не припиниться. «Ми маємо зробити все необхідне для подолання агресії, надати доступ гуманітарним конвоям та вийти на політичні переговори між сторонами конфлікту», - підкреслили в тексті.

Горячая тема: Блогер розповів який «сюрприз» готують Путіну США і Великобританія
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

"Нафтогаз" підняв ціну на газ для промислових користувачів на 16%

Немцы возмущены новым законом, нарушающим их приватность

Главной темой первого саммита по Brexit стала "проблема России"

Що змінилося за місяць дії рамкової угоди? - Хуг

Канцлер Німеччини розповіла про свою позицію щодо країни-агресора

ЄС висловив свій протест проти РФ та режиму в Сирії

Чому суд переніс засідання в справі Плотницького?

У Кремлі кажуть, що не причетні до суду над бібліотекаркою

За «злив Донбасу» росіяни назвали Путіна зрадником

Российская Войсковая часть 28735 получила часть акватории Черного моря в пользование на 20 лет

Портніков: Єдиний шлях повернення цілісності України – це крах путінського режиму

«Я вбивав і, що?»: російський ведучий «Першого каналу» зробив зізнання в ефірі

На Китай и Филиппины обрушился мощный тайфун

Сенцова громадянином РФ називає лише ФСБ - сестра

Антикоррупционер и знаток недвижимости Сергей Лещенко подался в актеры – блогер

В Єкатеринбурзі співробітник ФСБ зарізав дружину і 4-місячну дитину

Група кораблів ВМС РФ увійшла до Ла-Маншу

КПВВ «Майорськ» на Донеччині розпочав свою роботу

Великобританія звинувачує Росію в агресії у Сирії

Космический корабль NASA столкнулся в атмосфере Юпитера с непредвиденными обстоятельствами

 Новости за день