ЄС висловив свій протест проти РФ та режиму в Сирії

Рада Європи різко засуджує дії сирійського режиму та його прибічників, зокрема, Російської Федерації, які здійснюють бомбардування цивільних кварталів Алеппо. Про це зазначається у заключних висновках після проведення саміту Європейського союзу в Брюсселі, передає replyua.net.
«Рада Європи закликає припинити нелюдські тортури над цивільними громадянами Сирії та наполягає на безперешкодному доступі конвою з гуманітарною допомогою до міста Алеппо та в інші частини Сирії», - зазначається у інформаційному листі. Європейська Радар в той самий час також закликає всі сторони конфлікту повністю припинити ведення бойових дій та перейти до дипломатично-політичного вирішення ситуації за сприяння ООН.
«А всі ті, хто займається порушенням міжнародного права людини та гуманітарного права мають понести кримінальну відповідальність за свої вчинки», - наголошується в повідомленні. Євросоюз попереджає, що буде застосовувати всі необхідні механізми в тому випадку, якщо агресія в Сирії не припиниться. «Ми маємо зробити все необхідне для подолання агресії, надати доступ гуманітарним конвоям та вийти на політичні переговори між сторонами конфлікту», - підкреслили в тексті.
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