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Туск: весной 2017 года Великобритания может выйти из состава ЕС

Туск: весной 2017 года Великобритания может выйти из состава ЕС
Великобритания может выйти из состава Евросоюза уже весной следующего года, применив 50-ю статью Лиссабонского договора о Евросоюзе.

Как передает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, такое заявление прозвучало от Дональда Туска. Президент Евросоюза провел встречу с Терезой Мэй, новым премьер-министром Великобритании, и отметил, что, согласно одной из статей Лиссабонского договора, любая страна, являющаяся членом Евросоюза, может принять решение о выходе из состава. Заявление Туска о возможном выходе Великобритании из ЕС до конца марта следующего года прозвучало на пресс-конференции, посвященной итогам первого дня саммита ЕС. Тереза Мэй также приехала на саммит, и Туск поприветствовал ее участие в переговорах.

Президент ЕС также подчеркнул, что на саммите не будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с выходом Великобритании из состава Евросоюза. Однако, отметил Туск, не исключено, что Евросоюз будет настаивать на сохранении общего рынка с Великобританией и на неделимости так называемого принципа четырех свобод.

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