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У столиці Польщі стартував фестиваль українського кіно

У столиці Польщі стартував фестиваль українського кіно
У варшавському кінотеатрі «Ілюзіон» стартував фестиваль фільмів «Україна!», який триватиме три дні. Крім показу картин, заплановані зустрічі з відомими українськими режисерами і акторами, інформує replyua.net.

«Ми хочемо більше дізнатися про те, чим живуть наші сусіди, які спільні з нами за духом, бо теж європейці, – сказала організатор фестивалю Беата Беронська-Лях. - Ми хочемо показати польським та європейським глядачам, як виглядає сучасне життя українців і що сьогодні відбувається в самій країні».
Організатори наголошують, показ українських кінострічок в Польщі – це черговий крок до євроінтеграції України в Європу, з її ментальністю та історією, яку європейці мають сприйняти та зрозуміти, адже рано чи пізно Україна стане офіційним членом Європейського Союзу.

Фестиваль відкрила картина «Гніздо горлиці» Тараса Ткаченка. У програмі кінофестивалю – покази легендарних картин «Тіней забутих предків», фільмів «Плем'я», «Поводир», «Майдан. Революція гідності », « Українські шерифи». Також заплановані творчі зустрічі з Вікторією Трофименко і Остапом Костюком – авторами картин «Брати. Остання сповідь» і «Живий вогонь».

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