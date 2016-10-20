У проект резолюції саміту ЄС в Брюсселі включений пункт про нові санкції проти Росії

У проект резолюції саміту Євросоюзу, який пройде 20-21 жовтня в Брюсселі, додана фраза про можливе введення санкцій відносно союзників сирійського режиму в разі, якщо «акти жорстокості» в Алеппо не припиняться. Росія названа стороною, яка несе відповідальність за жертви серед цивільного населення в Сирії, інформує replyua.net з посиланням на AFP, яке посилається на документ, що знаходиться в розпорядженні агентства.
У проект резолюції від 19 жовтня була додана наступна фраза: «Євросоюз бере на себе право розгляду всіх заходів впливу, в тому числі і санкцій щодо тих осіб і організацій, які підтримують режим, якщо акти жорстокості продовжаться».
У підсумковому документі зустрічі глав МЗС країн ЄС, яка пройшла в понеділок, розглядається можливість введення санкцій тільки у відношенні сирійських громадян. Як вважають експерти, зміни в проект резолюції були внесені після переговорів в Берліні, в яких взяли участь канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд і президент Росії Володимир Путін. Після зустрічі Меркель і Олланд різко засудили дії Росії в Алеппо. Вони заявили, що не виключають введення санкцій як заходи впливу на Москву по ситуації в Сирії.
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