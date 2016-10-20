ЗМІ: Путін не переконав Меркель і Олланда – Росія в очікуванні нових санкцій

Після переговорів «нормандської четвірки» в Берліні Ангела Меркель і Франсуа Олланд відкрито пригрозили Росії новими санкціями. Як і очікувалося, в Берліні не було досягнуто істотного прориву по ситуації на сході України, не обійшлося й без обговорення болючого питання хаотичних бомбардувань Росією сирійських міст. Західні партнери обрушилися на Володимира Путіна з різкими заявами про військові злочини в Алеппо, пригрозивши новими санкціями, передає replyua.net.
У відповідь російському лідеру не залишалося нічого іншого, як пообіцяти продовжити режим припинення вогню «наскільки це можливо», поки військові не помітять «активізацію бандформувань, що засіли в Алеппо» та чи виконає Путін обіцяне, як завжди залишається під великим знаком запитання.
За підсумками зустрічі «четвірки» Ангела Меркель визнала, що «дива» на переговорах по Україні не відбулося: «Але необхідно продовжувати такий діалог, щоб не втратити імпульс». Одним з проявів прогресу стала, судячи зі слів канцлера Німеччини, домовленість про продовження роботи над «дорожньою картою» щодо виконання конкретних кроків в рамках мінських угод. Було досягнуто згоди про доступ спостерігачів ОБСЄ до кордону України з РФ, а також про створення чотирьох нових зон відведення військ в Донбасі.
Газета Guardian пише, що після тристоронніх переговорів щодо Сирії, що пройшли після закінчення зустрічі «четвірки», канцлер Німеччини і президент Франції «накинулися» на Володимира Путіна, виступаючи перед пресою.
«Росія безумовно несе відповідальність за те, що відбувається в Сирії, включаючи вплив на президента Башара Асада», - сказала Меркель, додавши, що авіаудари по Алеппо «нелюдські» і приносять «жахливі» переживання мирному населенню. «Те, що відбувається в Сирії, - це військовий злочин», - не відставав від неї Олланд – Здійснювані режимом і його союзниками бомбардування повинні бути припинені». У висновку лідери дали зрозуміти, що можливе введення нових санкцій проти Росії – через сирійський конфлікт. «Ми не можемо виключати цю опцію», - заявила Меркель.
«Франція робитиме все можливе для чинення тиску особливо на прихильників сирійського режиму, таких як російські, щоб режим припинення вогню було розширено», - пообіцяв Франсуа Олланд.
Німецька газета Sueddeutsche Zeitung пояснює таку різку риторику лідерів Німеччини та Франції тим, що інші методи впливу на Володимира Путіна вже давно не діють і господар Кремля розумію тільки мову кнута, тобто сили, тому й відверті розмови про санкції вже ніхто дипломатично не маскує.
Німецький мовник Deutsche Welle тех. Не бачить світла в кінці російського тунелю. Автор матеріалу вважає, що візит Володимира Путіна до Берліна «безумовно виглядає як коригування курсу», а пояснює він це тим, що російський лідер останнім часом відчув на собі «жорсткість Заходу». «Можливо, публічна образа від французького президента – людини, яку Москва раніше вважала слабкою і ненадійною – вразило Путіна. Тепер Росія відчуває потенційну силу своїх опонентів», - додає автор, підкреслюючи, що одна тільки згода російського президента на переговори – вже хороший знак для європейських лідерів.
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