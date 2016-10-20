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РФ повернеться до ПАРЄ лише за певних умов - Володін

РФ повернеться до ПАРЄ лише за певних умов - Володін
Представники російської делегації заявили, що повернуться до Парламентської асамблеї Ради Європи лише за умови, якщо їхні права будуть повністю відновлені, в тому числі і право голосувати. Про це сьогодні, 20-го жовтня, пише російське агентство «ТАСС» з посиланням на заяву керівника Державної думи РФ Володіна В’ячеслава, передає replyua.net.

«Звісно, наша делегація може повернутися до ПАРЄ. Але є попередні умови: наші права в Асамблеї не мають порушуватися, і ми також хочемо отримати своє право на голосування, право висловлювати свою позицію. Це головне, і без цього нашій групі в ПАРЄ робити немає чого», - заявив Володін.

Він переконаний, що депутати Парламентської асамблеї, представники європейських парламентів, які «дискримінували делегацію Російської Федерації в ПАРЄ», мають змінити своє ставлення. «Тоді, коли всі ці вимоги будуть виконані, ми зможемо почати говорити про взаємодію та роботу. В противному випадку Росія не зацікавлена знаходитися серед людей, які не хочуть її чути», - зауважив представник Кремля. Як повідомлялося раніше, президент ПАРЄ Педро Аграмунт надіслав зворушливого листа Володіну, де він висловив свої сподівання на те, що РФ повернеться до Ради Європи.

Горячая тема: Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости
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19 окт 2016
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