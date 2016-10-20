В Германии объяснили присутствие «санкционного» Суркова на переговорах

Владислав Сурков внесен в санкционный список, однако, согласно международным правилам, для него могут быть сделаны исключения, если речь идет об участии в переговорах на высшем уровне.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, именно такой аргумент в защиту Суркова был выдвинут Штеффеном Зайбертом, спикером правительства Германии. Он напомнил всем о правилах режима санкций и отметил, что в некоторых случаях «бывают исключения». Напомним, что Владислав Сурков, советник президента России, вчера присутствовал на переговорах «нормандской четверки» в Берлине. Зайберт заявил, что участие Суркова в переговорах было согласно правилам Евросоюза.
По словам спикера немецкого парламента, режим санкций в отношении советника президента России предусматривает исключения, если речь идет об участии во встрече на высшем уровне. Напомним, что вчера в Берлин для участия в переговорах прилетели из РФ Владислав Сурков, Владимир Путин и Сергей Лавров. Сурков был внесен в санкционный список, и этому человеку запрещен въезд в страны Евросоюза.
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