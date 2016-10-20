Участливая Меркель: канцлер никого не оставила голодным на переговорах

Ангела Меркель вчера позаботилась о том, чтобы все участники переговоров «нормандской четверки», а также журналисты, фотографы, операторы и другие лица, которые имеют хоть какое-то отношение к встрече, не остались голодными.
Как передает replyua.net, Дмитрий Смирнов, журналист кремлевского пула, на своей странице в Твиттере написал о том, что госпожа Ангела Меркель накормила абсолютно всех. Своеобразный буфет с угощениями был организован в библиотеке резиденции Меркель. Повара предлагали журналистам и другим лицам, приехавшим на встречу, бретцели, картофельный суп, сосиски и горячий ароматный кофе. По словам Смирнова, его приятно удивили педантичные немцы – позаботились даже о «простых смертных», - о журналистах, и заранее накрыли им стол. Напомним, что переговоры «нормандской четверки» состоялись накануне.
Встреча длилась несколько часов, и украинского президента посадили напротив Путина. Лидеры двух государства не обмолвились ни словом. После двенадцати ночи Петр Порошенко покинул зал, а Меркель, Олланд и Путин продолжили встречу, но говорили уже о ситуации в Сирии.
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