Росія не партнер, а один із факторів конфлікту – дипломат

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Очільник зовнішньополітичного відомства Литви Лінас Лінкявічюс прокоментував ситуацію в Сирії та роль Російської Федерації у сирійському збройному конфлікті, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Цензор.нет».Так, за словами литовського дипломата, Росія вже давно не є партнером цивілізованих державу у сирійському збройному конфлікті. З огляду на агресивну політику Кремля, російські збройні сили навпаки стали одним із факторів військового протистояння в Сирії. Зараз Москва хоче встановити контроль над цією територією і для досягнення своєї мети не гребує нічим, в тому числі – і життям сотень і навіть тисяч людей.На думку Лінкявічюса, ініціатива з введенням нових санкцій проти Російської Федерації виглядає цілком логічною з огляду на поведінку останньої у сирійському конфлікті. Крім того, все гучніше звучать голоси тих, хто називає дії Кремля «військовими злочинами». Литовський міністр наголошує, що переговори - важливе знаряддя вирішення конфліктів, але компроміси і поступки російська сторона сприймає як слабкість. Тому Заходу варто консолідувати свої зусилля і не відступати від обраної позиції. Також, за словами Лінкявічюса, заяви деяких держав про послаблення санкцій проти Росії не можна розглядати ніяк інакше ніж спробу задоволення короткострокових бізнесових інтересів.