Власти Бельгии ответили на обвинения России

Представители Министерства обороны Бельгии сегодня ответили на заявления России о том, что бельгийская авиация нанесла массированные удары по провинции Алеппо, где находились мирные жители, что привело к гибели нескольких граждан. Как передает replyua.net со ссылкой на РБК, в Минобороны Бельгии подчеркнули, что бельгийская авиация не бомбила селение Хессаджек, находящееся в провинции Алеппо. Также в ведомстве отрицают, что Бельгия причастна к гибели мирных сирийцев.
В сообщении говорится о том, что Стивен Вандерпут, бельгийский министр обороны, заявил о том, что обвинения России не имеют никакого смысла. Напомним, что некоторое время назад российская сторона потребовала от Бельгии объяснений, обвинив ее в том, что истребители ВВС Бельгии накануне нанесли мощные удары по населенному пункту вблизи Алеппо, в результате которых погибли мирные сирийцы.
В России утверждают, что в результате массированного обстрела бельгийской авиацией в населенном пункте погибли не меньше шести человек, еще четыре мирных сирийца получили тяжелые ранения.
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