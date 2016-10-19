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Хуг прокоментував "Мінськ": Ніхто не розуміє, про що насправді домовилися

Хуг прокоментував "Мінськ": Ніхто не розуміє, про що насправді домовилися
Повноцінній діяльності Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі перешкоджає режим засекреченості певних документів в рамках Мінських угод. Про це розповів головний заступник керівника СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг під час свого виступу на міжнародній конференції під назвою «Мінські угоди: стосунки Євросоюзу з Російською Федерацією та роль санкцій», яка наразі проходить у Європейському парламенті, пише видання «Укрінформ», передає replyua.net.

«Нажаль, не всі документи знаходяться у широкому доступі. Певні пункти Мінських домовленостей являються засекреченими. Через це спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може повноцінно та комплексно виконувати свою роботу. Ситуація така, що ніхто не знає, про що насправді йдеться в пакеті «Мінська», - зауважив Олександр Хуг.

В той самий час він заявив, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виконує всю необхідну роботу, передбачену «видимою» частиною Мінських домовленостей в рамках безпеки для спостерігачів. «СММ ОБСЄ продовжує вести моніторинг на доступній території Донбасу. Багато зон на сьогоднішній день залишаються небезпечними і там експерти ОБСЄ спостереження вести не можуть», - сказав представники місії.

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