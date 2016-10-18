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В ЄС вважають, що Україна має сильну позицію у спорі з РФ в рамках СОТ

В ЄС вважають, що Україна має сильну позицію у спорі з РФ в рамках СОТ
Очільник торгового сектору представництва європейського Союзу в Україні Ніколас Бердж заявив сьогодні, вісімнадцятого жовтня 2016 року, що українська сторона має доволі сильну позицію у спорі з Російською Федерацією у рамках Світової організації торгівлі, - про це replyua.net інформує з посиланням на видання «Росбалт».

Так, за словами європейського чиновника, «в України у цьому конкретному випадку дуже сильна позиція», що дає надію на позитивне вирішення питання. Як зазначив Бердж, транзитні суперечки між Україною та Російською Федерацією прямо впливають і на Європейський Союз, саме тому останній приєднався до позовних вимог України.

Нагадаємо, місяць тому українська сторона розпочала процедуру оскарження рішення російського уряду щодо заборони транзиту вітчизняної продукції територією РФ до третіх держав. Своє бачення ситуації Україна вже озвучувала у лютому та липні поточного року перед Генеральною Радою Світової організації торгівлі. На нашу сторону також стали делегації Канади, Сполучених штатів Америки, Європейського Союзу, Японії, Австралії, Швейцарії, Кореї та Туреччини. Обмеження на транзитне перевезення українських товарів російська влада мотивувала набуттям чинності угоди про режим вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

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